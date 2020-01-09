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09 січня 2020, четвер, 23:48 4
Суспільство 2020-01-10T00:15:02+02:00
Українські Новини
Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета

Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета

Ольга Фандорина
Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, Борис Джонсон
Борис Джонсон. Фото: vistanews
Борис Джонсон. Фото: vistanews

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допустив, що український авіалайнер міг бути випадково збитий іранської ракетою класу "земля-повітря" біля Тегерана. Заява глави уряду було оприлюднено у четвер, 9 січня.

За словами прем'єра, "необхідно провести повне та прозоре розслідування". Для цього Лондон тісно співпрацює з Канадою та міжнародними партнерами.

При цьому він підкреслив, що "велика Британія продовжує закликати всі сторони до строкової деескалації, зниження напруженості в регіоні".

Джонсон також нагадав, що четверо підданих Великобританії числяться серед загиблих у катастрофі і "життєво необхідно якомога швидше здійснити доставку на батьківщину їх останків".

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.

Телеканал США повідомив про двох пусках ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою.

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