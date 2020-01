З'явилося відео можливого пуску ракети в літак МАУ

Виклав відео користувач зазначив, що справжність запису на даний момент не підтверджена. Також точно не відомо, чи на відео дійсно зафіксований літак рейсу PS752, який йшов за маршрутом Тегеран-Київ.

"Відеоматеріал, який я отримав від джерела - в той момент, коли ракета потрапила в рейс PS752. Я поки не можу перевірити відео! Але, будь ласка, дайте мені знати, якщо ви знайдете що-небудь. Я зв'язався з людиною, який відправив це відео, щоб дізнатися, чи можу я отримати версію відео, в якій є метадані або, принаймні, показати її в тому ж місці... PS752", - написав він.

Iran: Unverified video purports to show Ukrainian flight #PS752 and the moment a missile strikespic.twitter.com/nDiZckxyVD