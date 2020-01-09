З'явилося відео можливого пуску ракети в літак МАУ

В мережі відео, на якому нібито знято попадання ракети в український літак Boeing 737-800, який зазнав аварії в Тегерані 8 січня. Відповідний запис опублікована в Telegram-каналі PS752.

Виклав відео користувач зазначив, що справжність запису на даний момент не підтверджена. Також точно не відомо, чи на відео дійсно зафіксований літак рейсу PS752, який йшов за маршрутом Тегеран-Київ.

"Відеоматеріал, який я отримав від джерела - в той момент, коли ракета потрапила в рейс PS752. Я поки не можу перевірити відео! Але, будь ласка, дайте мені знати, якщо ви знайдете що-небудь. Я зв'язався з людиною, який відправив це відео, щоб дізнатися, чи можу я отримати версію відео, в якій є метадані або, принаймні, показати її в тому ж місці... PS752", - написав він.

Iran: Unverified video purports to show Ukrainian flight #PS752 and the moment a missile strikespic.twitter.com/nDiZckxyVD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 9, 2020

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

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