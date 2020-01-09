підписатися на розсилку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 січня 2020, четвер, 22:46 7
Суспільство 2020-01-09T23:03:32+02:00
Українські Новини
З'явилося відео можливого пуску ракети в літак МАУ

З'явилося відео можливого пуску ракети в літак МАУ

Ольга Фандорина
Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді

В мережі відео, на якому нібито знято попадання ракети в український літак Boeing 737-800, який зазнав аварії в Тегерані 8 січня. Відповідний запис опублікована в Telegram-каналі PS752.

Виклав відео користувач зазначив, що справжність запису на даний момент не підтверджена. Також точно не відомо, чи на відео дійсно зафіксований літак рейсу PS752, який йшов за маршрутом Тегеран-Київ.

"Відеоматеріал, який я отримав від джерела - в той момент, коли ракета потрапила в рейс PS752. Я поки не можу перевірити відео! Але, будь ласка, дайте мені знати, якщо ви знайдете що-небудь. Я зв'язався з людиною, який відправив це відео, щоб дізнатися, чи можу я отримати версію відео, в якій є метадані або, принаймні, показати її в тому ж місці... PS752", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.

Телеканал США повідомив про двох пусках ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою.

Більше новин про: Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді

Новини
Україна просить допомоги в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ 23:58
Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета 23:48
В Ірані заперечують всі звинувачення в пуску ракет по українському літаку 23:27
З'явилося відео можливого пуску ракети в літак МАУ 22:46
Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета 22:10
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд гривень вже в 2020 році, - експерт 08:57
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном 11:11
більше новин
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok