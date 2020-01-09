Boeing-737 був збитий іранською зенітною ракетою, - американські ЗМІ

Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані 8 січня, був збитий іранською ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Тор". Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на високопоставлене джерело в Пентагоні.

Так, за словами джерела, інцидент був випадковим.

"Протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу баз США, який був відповіддю на вбивство США генерала Кассема Сулеймані", — вказало джерело.

Наголошується, що ненавмисне знищення лайнера іранськими ППО також підтвердили високопоставлені джерела в розвідці США та співробітник іракської розвідки. Ймовірно, літак був уражений ЗРК Тор-M1, розробленим в Росії.

Однак центральне командування ЗС США відмовилося коментувати цю інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, із семи версій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані три є "закритими".

Раніше Іран спростував інформацію про відмову передавати чорний ящик літака МАУ.