Существуют три "закрытые" версии падения Boeing-737 в Иране, - СНБО

Из семи версий Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о авиакатастрофе самолета МАУ в Иране три являются "закрытыми". Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".

Так, Данилов сообщил, что всего СНБО имеет семь версий.

"Версий мы имеем семь - четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", - сказал Данилов.

Также Данилов сообщил, что эксперты, которые работают на месте крушения самолета, являются "лучшими специалистами в нашей стране, они занимались вопросами относительно "Бука", которым был сбит самолет на территории Донецкой области".

"Но здесь нет гонки, СНБО - не пиар-агентство, мы работаем с доказательствами, мы работаем с информацией. Когда та или иная версия будет иметь больше или меньше подтверждение, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ.

Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.