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09 січня 2020, четвер, 19:36 9
Політика 2020-01-09T20:15:01+02:00
Українські Новини
Штаб з розслідування катастрофи літака МАУ каже, що ще зарано озвучувати конкретні деталі

Штаб з розслідування катастрофи літака МАУ каже, що ще зарано озвучувати конкретні деталі

Влада Билоус
Влада Билоус
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Розслідування, Офіс президента, Володимир Зеленський

Розслідування катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) знаходиться на дуже ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі авіакатастрофи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента Володимира Зеленського з посиланням нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у четвер Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань катастрофи літака.

Українська група з 45 спеціалістів вже працює над розслідуванням причин трагедії. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи.

Експерти проводять огляд деталей літака і збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл і їх подальшої репатріації. На даний момент експерти зібрали матеріал у родичів 9 з 11 жертв трагедії.

Також повідомляється, що Президент консультується з міжнародними партнерами з приводу розслідування катастрофи.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Ірану пообіцяв Зеленському повний доступ до розслідування і прозорість.

Іран спростував інформацію про відмову передавати чорні ящики літака МАУ.

Комісія з розслідування катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані відпрацьовує 4 основні версії катастрофи.

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