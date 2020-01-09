Штаб з розслідування катастрофи літака МАУ каже, що ще зарано озвучувати конкретні деталі

Розслідування катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) знаходиться на дуже ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі авіакатастрофи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента Володимира Зеленського з посиланням нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у четвер Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань катастрофи літака.

Українська група з 45 спеціалістів вже працює над розслідуванням причин трагедії. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи.

Експерти проводять огляд деталей літака і збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл і їх подальшої репатріації. На даний момент експерти зібрали матеріал у родичів 9 з 11 жертв трагедії.

Також повідомляється, що Президент консультується з міжнародними партнерами з приводу розслідування катастрофи.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Ірану пообіцяв Зеленському повний доступ до розслідування і прозорість.

Іран спростував інформацію про відмову передавати чорні ящики літака МАУ.

Комісія з розслідування катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані відпрацьовує 4 основні версії катастрофи.