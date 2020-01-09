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09 січня 2020, четвер, 18:46 6
Суспільство 2020-01-09T20:15:02+02:00
Українські Новини
Туреччина відновила польоти в Іран і Ірак

Туреччина відновила польоти в Іран і Ірак

Ольга Фандорина

Авіаперевізник "Турецькі авіалінії", а також авіакомпанія-лоукостер Пегасус ейрлайнс з вечора 9 січня відновлюють польоти в Іран і Ірак. Про це повідомило агентство Reuters.

За їх даними, перший рейс Турецьких авіаліній після 24-годинного припинення польотів вилетить із стамбульського аеропорту ім. Сабіхи Гекчен в 18:05 GMT (21:05 мск) в Тегеран. Пегасус ейрлайнс відправить свій рейс в 20:50 GMT (23:50 мск) по тому ж маршруту.

Також про відновлення польотів в Тегеран заявили в німецькій авіакомпанії Lufthansa.

"З сьогоднішнього дня ми знову пропонуємо цей рейс на щоденній основі", - наводить його слова агентство ДПА.

Як очікується, літак в напрямку Тегерана (рейс LH 600) вилетить з міжнародного аеропорту Франкфурта-на-Майні протягом дня.

Також після того, як Іран завдав ракетних ударів з військових баз США, авіакомпанії почали масово скасовувати рейси в Ірак і Іран. Але німецька авіакомпанія Lufthansa, вже 9 січня знову відновить прямі авіарейси в Тегеран, де сьогодні відбулося катастрофу українського літака Boeing-737.
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