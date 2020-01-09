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09 січня 2020, четвер, 16:41 12
Суспільство 2020-01-09T16:51:25+02:00
Українські Новини
Сестра загиблої стюардеси МАУ спростувала інформацію ЗМІ про дзвінок під час аварії

Сестра загиблої стюардеси МАУ спростувала інформацію ЗМІ про дзвінок під час аварії

Ярина Вацяк
Загиблі в авіакатастрофі, Іран, МАУ, авіакатастрофа, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані
Загиблі в авіакатастрофі. Скріншот facebook/flyuia.ua
Загиблі в авіакатастрофі. Скріншот facebook/flyuia.ua

Бортпровідниця Катерина Статнік не телефонувала рідним під час аварії літака МАУ "Боїнга 737" в Ірані 8 січня.

Про це розповіла її старша сестра Ольга у коментарі журналісту місцевого видання, пише "ВВС News Україна".

Літак української авіакомпанії МАУ впав поблизу Тегерану зранку 8 січня. Загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака. Серед них була і стюардеса Катерина Статнік.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що пані Статнік у момент аварії подзвонила додому і сказала, що літак обстрілюють. Ця інформація швидко поширилася соцмережами.

"Такого не було. Вона не дзвонила нікому. Це все дурниця. Я лише сподіваюсь, що все сталося швидко і вона нічого не відчула", - розповіла Ольга.

За її словами, у їхнього батька і так хворе серце, а мама дізналася про все з новин: "Цей ранок я не забуду ніколи. Ми її дуже любили. Я так боялася її втратити. Напишіть про це, хай всі знають. Вона була такою доброю, вона - просто ангел. Я не вірю в те, що сталося".

Як повідомляли Українські Новини, Іран спростував інформацію про відмову передавати чорні ящики літака МАУ.

Комісія з розслідування катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані відпрацьовує 4 основні версії катастрофи.

 

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