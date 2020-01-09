ГПУ призупинила розслідування справи проти екс-голови Вищого госпсуду Татькова

Генеральна прокуратура припинила розслідування кримінального провадження стосовно колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова. Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини. Рішення про призупинення розслідування було прийнято в кінці 2019 року. Справа припинена у зв'язку з розшуком Татькова та виконанням дій у межах міжнародного співробітництва. При цьому Генпрокуратурі відомо, що Татьков знаходиться в Австрії, проте навесні 2019 року він відмовився прийняти повідомлення про підозру від слідчого у Відні. У грудні минулого року Вищий антикорупційний суд відмовився скасувати постанову ГПУ про призупинення справи. Як повідомляли Українські Новини, Антикорупційний суд заочно заарештував екс-голову Вищого госпсуду Татькова. Раніше Вища рада правосуддя відмовилася надати Генеральній прокуратурі дозвіл на заочний арешт Татькова. Також Татьков відмовився від добровільної видачі Україні і просив Австрії надати йому політичний притулок.