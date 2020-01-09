ГПУ призупинила розслідування справи проти екс-голови Вищого госпсуду Татькова

Генеральна прокуратура припинила розслідування кримінального провадження стосовно колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

Рішення про призупинення розслідування було прийнято в кінці 2019 року.

Справа припинена у зв'язку з розшуком Татькова та виконанням дій у межах міжнародного співробітництва.

При цьому Генпрокуратурі відомо, що Татьков знаходиться в Австрії, проте навесні 2019 року він відмовився прийняти повідомлення про підозру від слідчого у Відні.

У грудні минулого року Вищий антикорупційний суд відмовився скасувати постанову ГПУ про призупинення справи.

Як повідомляли Українські Новини, Антикорупційний суд заочно заарештував екс-голову Вищого госпсуду Татькова.

Раніше Вища рада правосуддя відмовилася надати Генеральній прокуратурі дозвіл на заочний арешт Татькова.

Також Татьков відмовився від добровільної видачі Україні і просив Австрії надати йому політичний притулок.