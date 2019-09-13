Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу Высшего хозсуда Татькова

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Об этом написал в соцсети Facebook адвокат Виталий Титыч, передают Українськi Новини.



Он обнародовал решение Антикоррупционного суда от 12 сентября.



Согласно ему, суд удовлетворил ходатайство управления спецрасследований Генеральной прокуратуры и избрал меру пресечения Татькову в виде содержания под стражей.



Как сообщали Українськi Новини, Высший совет правосудия (ВСП) повторно уволил с должности судьи бывшего главу Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

22 августа Высший совета правосудия отказался предоставить Генеральной прокуратуре разрешение на заочный арест Татькова.

Ранее Татьков отказался от добровольной выдачи Украине и просил Австрию предоставить ему политическое убежище.



Кроме того, Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову в создании преступной организации.



Тем временем на родственников и друзей экс-главы Высшего хозсуда записано сотни объектов в Украине и десятки в Испании.