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13 сентября 2019, пятница, 17:17 65
Судебная власть 2019-09-13T17:36:53+03:00
Українські Новини
Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу Высшего хозсуда Татькова

Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу Высшего хозсуда Татькова

Виктор Татьков. Фото: arbitr.gov.ua
Виктор Татьков. Фото: arbitr.gov.ua

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Об этом написал в соцсети Facebook адвокат Виталий Титыч, передают Українськi Новини.

Он обнародовал решение Антикоррупционного суда от 12 сентября.

Согласно ему, суд удовлетворил ходатайство управления спецрасследований Генеральной прокуратуры и избрал меру пресечения Татькову в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, Высший совет правосудия (ВСП) повторно уволил с должности судьи бывшего главу Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

22 августа Высший совета правосудия отказался предоставить Генеральной прокуратуре разрешение на заочный арест Татькова.

Ранее Татьков отказался от добровольной выдачи Украине и просил Австрию предоставить ему политическое убежище.

Кроме того, Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову в создании преступной организации.

Тем временем на родственников и друзей экс-главы Высшего хозсуда записано сотни объектов в Украине и десятки в Испании.

Больше новостей о: Генпрокуратура подозрение Виталий Титыч Антикоррупционный суд Виктор Татьков Преступная организация

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