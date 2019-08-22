ВСП не разрешила заочный арест экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Высший совета правосудия отказался предоставить Генеральной прокуратуре разрешение на заочный арест бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Об этом сказал председатель ВСП Владимир Говоруха, передают Українськi Новини.

Он огласил решение совета, согласно которому ходатайство о заочном аресте Татькова возвращено в Генпрокуратуру.

Прокурор просил ВСП одобрить это ходатайство, так как без разрешения совета невозможно заочно арестовать судью, и, соответственно, экстрадировать его из Австрии.

Адвокат Татькова Павел Попков, в свою очередь, просил ВСП отказать в ходатайстве правоохранителей.

По его словам, экс-глава Высшего хозсуда не скрывается в Австрии, а с 2016 года находится там на лечении.

Адвокат отметил, что в 2018 году судья перенес 2 операции, ему запрещено пользоваться воздушным транспортом и он не может прибыть в Украину.

Защитник подчеркнул, что Татьков в рамках международно-правовой помощи сотрудничает с украинским следствием, но не признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Как сообщали Українськi Новини, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Татькова попытаются осудить заочно в случае отказа Австрии в его экстрадиции.

Тем временем на родственников и друзей экс-главы Высшего хозсуда записано сотни объектов в Украине и десятки в Испании.

Ранее Генпрокуратура выдвинула новые подозрения экс-главе Высшего хозсуда Татькову, но процедура экстрадиции усложнилась.