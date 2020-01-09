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09 січня 2020, четвер, 15:05 8
Австралія 2020-01-09T16:45:02+02:00
Українські Новини
В Австралії через засуху відстріляють 10 тисяч верблюдів

В Австралії через засуху відстріляють 10 тисяч верблюдів

Ярина Вацяк
Верблюд, Австрія, Лісові пожежі, пожежі в Австралії
Верблюд. Фото: pixabay.com
Верблюд. Фото: pixabay.com

У середу, 8 січня, в австралійському штаті Південна Австралія через екстремальну посухи, яка триває вже кілька місяців, почали примусовий відстріл 10 тисяч верблюдів.

Тварини представляють загрозу для віддалених поселень корінних жителів пише DW з посиланням на AFP.

Величезні стада верблюдів у пошуках води та їжі вдиралися до поселень, забруднювали питну воду та поїдали й без того обмежені запаси харчів, зазначається у повідомленні.

Згідно з даними міністерства довкілля Південної Австралії, верблюдів відстрілюватимуть снайпери з вертольотів та робитимуть це за найвищими стандартами поводження з тваринами. Ідеться про перший подібний випадок у цьому австралійському штаті, відстріл відбуватиметься у районі, населеному близько 2300 аборигенами.

Місцева влада запевняє, що відстріл слугуватиме не лише для захисту людей, а й піде на користь решті тварин. Це пояснюють тим, що багато верблюдів вже померли від спраги або в боротьбі за виживання затоптали одне одного. Як зазначається, 2019 рік був найспекотнішим в історії Австралії.

Уперше верблюдів завезли до Австралії з Індії в середині ХІХ століття для освоєння значних територій внутрішньої частини континенту. З того часу вони розплодилися настільки, що їхня кількість в Австралії становить понад мільйон тварин. На сьогодні в австрлійській пустелі, імовірно, проживає стільки верблюдів, як ніде в світі.

Австралійці вважають їх справжньою бідою, оскільки ці тварини забруднюють воду та знищують флору в пошуках їжі. Землевласники району, в якому проводять відстріл, роками відловлюють верблюдів та продають. Однак останнім часом, як зазначили в міністерстві довкілля, місцеві жителі не можуть упоратися з великою кількістю тварин, які заполонили район через посуху.

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з масштабнными пожежами в Австралії загинули понад мільярд тварин

Тим часом, дим від пожеж в Австралії досяг Аргентини і Чилі.

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