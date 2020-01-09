Іран спростував інформацію про відмову передавати "чорні скрині" з літака МАУ

Після авіакатастрофи 8 січня в Ірані, в якій розбився український літак авіакомпанії МАУ, Тегеран офіційно спростував інформацію в ЗМІ про те, що відмовлявся передавати "чорні скрині" компанії Boeing.

Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає прес-служба відомства.

Зокрема, Абедзаде розкритикував дані в інформаційних джерелах про відмову Ірану передати "чорні скрині" і співпрацювати з США і Boeing. Він також назвав цю інформацію помилкою журналістів.

Нагадаємо, вчора більшість ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Іран не збирається передавати "чорні скрині" з літака компанії Boeing. Відмову приписали голові Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

Раніше Українські Новини писали, що літак з українськими експертами приземлився в Тегерані (Іран), щоб розслідувати катастрофу українського літака МАУ. Також комісія почала відпрацьовувати 4 основні версії катастрофи літака МАУ, одна з яких пов'язана з російською ракетою, а інші з можливими технічними проблемами.