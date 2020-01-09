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09 січня 2020, четвер, 14:09 9
Зовнішня політика 2020-01-09T14:37:48+02:00
Українські Новини
Іран спростував інформацію про відмову передавати "чорні скрині" з літака МАУ

Іран спростував інформацію про відмову передавати "чорні скрині" з літака МАУ

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран, авіакатастрофа, МАУ
Крах літака МАУ в Ірані. Фото:@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото:@isna_farsi

Після авіакатастрофи 8 січня в Ірані, в якій розбився український літак авіакомпанії МАУ, Тегеран офіційно спростував інформацію в ЗМІ про те, що відмовлявся передавати "чорні скрині" компанії Boeing.

Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає прес-служба відомства.

Зокрема, Абедзаде розкритикував дані в інформаційних джерелах про відмову Ірану передати "чорні скрині" і співпрацювати з США і Boeing. Він також назвав цю інформацію помилкою журналістів.

Нагадаємо, вчора більшість ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Іран не збирається передавати "чорні скрині" з літака компанії Boeing. Відмову приписали голові Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

Раніше Українські Новини писали, що літак з українськими експертами приземлився в Тегерані (Іран), щоб розслідувати катастрофу українського літака МАУ. Також комісія почала відпрацьовувати 4 основні версії катастрофи літака МАУ, одна з яких пов'язана з російською ракетою, а інші з можливими технічними проблемами.

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