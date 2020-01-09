У Борисполі співробітницю міськради обстріляли з арбалета

Невідомі поранили сотруднцу Бориспільської міської ради імовірно стрілою з арбалета в Борисполі Київської області.

Про це йдеться в повідомленні обласної поліції, передають Українські Новини.

Повертаючись додому, жінка біля під'їзду будинку почула звук, схожий на постріл, і відчула різкий біль у руці, потім побачила у себе стрілу з металевим наконечником.

Поліцію і медиків викликали свідки події.

За попередніми даними, невідомі зробили постріл з арбалета.

Постраждала з пораненням зап'ястя лівої руки доставлена в лікарню.

Співробітники поліції проводять оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб, причетних до цієї події.

Правоохоронці просять громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка зможе допомогти вийти на слід "стрільців".

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (навмисне легке тілесне ушкодження).

Тривають слідчі дії.

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок на сторінці в Facebook повідомив, що постраждала – співробітниця управління освіти Борисполя Ніна Ковадло.

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