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28 ноября 2019, четверг, 09:16 5374
Происшествия 2019-11-28T09:20:10+02:00
Українські Новини
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу

В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу

стрельба в Киеве, Водитель, Стрельба, Пешеход

В Киеве на Троещине словесная перепалка пешехода и водителя на дороге закончилась стрельбой.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Около 23:00 пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу возле ТЦ "Фестивальный". Так как водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу мужчине – у них начался конфликт. Сначала словесный, а затем водитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из них попала в лицо потерпевшему. На месте работали врачи и полиция, личность водителя установили и начали его поиски.

Как сообщали Українські Новини, в киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям.

Ранее в Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой. Также в Дарницком районе Киева произошла стрельба, ранен мужчина.

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