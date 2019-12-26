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26 декабря 2019, четверг, 18:45 163
Силовые структуры 2019-12-26T19:15:01+02:00
Українські Новини
Женщине выстрелили из травмата в голову возле пункта обмена валют в Киеве

Женщине выстрелили из травмата в голову возле пункта обмена валют в Киеве

Валерия Драгомирова
Подол, Проспект Правды, Обмен валют, Стрельба

В Подольском районе Киева на проспекте Правды женщина получила ранение в голову в результате стрельбы. Об этом сообщает  сайт столичной Нацполиции.

"В результате инцидента на проспекте Правды получила ранения женщина. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь… На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информацию о происшествии правоохранители получили от медиков.

Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, на рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину (примерно 60 лет). Резиновая пуля попала женщине в голову. Пострадавшая жива, в настоящее время доставлена в больницу.




Как сообщали Українські Новини, в Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу. 

Ранее в киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям.

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Скриншот: youtube/Australia
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