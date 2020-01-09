Негода на Прикарпатті: на дорогах застрягли сотні автомобілів

Пробки на дорозі на Прикарпатті. Фото: "Фіртка"

Пробки на дорозі на Прикарпатті. Фото: "Фіртка"

Сьогодні зранку на Прикарпатті через ускладнення погодних умов на дорогах утворилася ожеледиця, внаслідок чого сотні автомобілів застрягли у кілометрових заторах.

На дорозі сполученням "Івано-Франківськ-Тернопіль" майже відсутній проїзд, повідомляє "Фіртка" з посиланням на очевидців.

"Дорога - наче скло. Стоїмо вже від сьомої години ранку і ніякої техніки, яка б посипала дорогу. Неможливо рухатися", - зауважує водій Ігор.

До слова, за даними Служби доріг в Івано-Франківській області, на всій території області - дощ із переходом у мокрий сніг. Температурний режим призводить до підмерзання проїзної частини доріг та утворення ожеледиці.

Для боротьби зі слизькістю задіяні підприємства, що відповідають за зимове утримання доріг державного значення області.

Утриматися від подорожей та бути обережними радять і поліцейські.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму, у якому прогнозують ранню весну.

Також синоптики дали прогноз погоди до кінця січня 2020 року.