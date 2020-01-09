підписатися на розсилку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 січня 2020, четвер, 12:51 24
Суспільство 2020-01-09T15:15:02+02:00
Українські Новини
Негода на Прикарпатті: на дорогах застрягли сотні автомобілів

Негода на Прикарпатті: на дорогах застрягли сотні автомобілів

Ярина Вацяк
Негода, Івано-Франківськ, Тернопіль, ожеледиця
Пробки на дорозі на Прикарпатті. Фото:
Пробки на дорозі на Прикарпатті. Фото: "Фіртка"

Сьогодні зранку на Прикарпатті через ускладнення погодних умов на дорогах утворилася ожеледиця, внаслідок чого сотні автомобілів застрягли у кілометрових заторах.

На дорозі сполученням "Івано-Франківськ-Тернопіль" майже відсутній проїзд, повідомляє "Фіртка" з посиланням на очевидців.

"Дорога - наче скло. Стоїмо вже від сьомої години ранку і ніякої техніки, яка б посипала дорогу. Неможливо рухатися", - зауважує водій Ігор.

До слова, за даними Служби доріг в Івано-Франківській області, на всій території області - дощ із переходом у мокрий сніг. Температурний режим призводить до підмерзання проїзної частини доріг та утворення ожеледиці.

Для боротьби зі слизькістю задіяні підприємства, що відповідають за зимове утримання доріг державного значення області.

Утриматися від подорожей та бути обережними радять і поліцейські.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму, у якому прогнозують ранню весну.

Також синоптики дали прогноз погоди до кінця січня 2020 року.

Більше новин про: Негода Івано-Франківськ Тернопіль ожеледиця

Новини
"Нафтогаз" не планує укладати нові домовленості з "Газпромом" 14:52
Суд продовжив арешт "мінера" мосту Метро до 16 лютого 14:50
У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - вживані 14:48
ДТП під Львовом. Фото: Нацполиция
У Львівській області маршрутка протаранила вантажівку: загинули три людини 14:32
У Boeing 737 MAX виявили нові потенційні проблеми 14:28
більше новин
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн вже в 2020 році, -експерт 08:57
Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном 11:11
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
Ціни на житло можуть зрости на 15% в 2020, - ХК "Київміськбуд" 11:04
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
більше новин
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані 09:58
Іранські рятувальники знайшли два чорні ящики на місці падіння літака МАУ 12:13
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok