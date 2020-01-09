Резкое изменение погоды: атмосферный фронт накроет дождем и мокрым снегом

В четверг, 9 января, в Украину придет атмосферный фронт. На западе, севере и в центральной части страны ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, идет изменение атмосферного давления.

"Соответственно, все метеозависимые - залегайте или дома на диванах или на работе на клавиатурах, потому что идет изменение атмосферного давления", - написала Диденко.

При этом юг и восток Украины обойдутся пока сухой погодой. Температура воздуха днем ​​до 2 мороза - 3 тепла.

В Киеве 9 января ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт. Ночью до -2 градусов, днем ​​0 + 2 градуса.

Кроме того, в дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться.

Прогноз погоды на 9 января. Карта Укргидрометцентр

По прогнозу Укргидрометцентра, мокрый снег и дожди продержатся до 12 января.



Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, в котором прогнозируют позднюю весну.



Тем временем синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Ожидается больше ураганов и наводнений.