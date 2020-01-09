Резкое изменение погоды: атмосферный фронт накроет дождем и мокрым снегом

В четверг, 9 января, в Украину придет атмосферный фронт. На западе, севере и в центральной части страны ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. По словам синоптика, идет изменение атмосферного давления. "Соответственно, все метеозависимые - залегайте или дома на диванах или на работе на клавиатурах, потому что идет изменение атмосферного давления", - написала Диденко. При этом юг и восток Украины обойдутся пока сухой погодой. Температура воздуха днем до 2 мороза - 3 тепла. В Киеве 9 января ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт. Ночью до -2 градусов, днем 0 + 2 градуса. Кроме того, в дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться. Прогноз погоды на 9 января. Карта Укргидрометцентр По прогнозу Укргидрометцентра, мокрый снег и дожди продержатся до 12 января. Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, в котором прогнозируют позднюю весну. Тем временем синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Ожидается больше ураганов и наводнений.