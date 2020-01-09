подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Резкое изменение погоды: атмосферный фронт накроет дождем и мокрым снегом
09 января 2020, четверг, 05:30 137 Карта
Жизнь 2020-01-09T08:00:02+02:00
Українські Новини
Резкое изменение погоды: атмосферный фронт накроет дождем и мокрым снегом

Резкое изменение погоды: атмосферный фронт накроет дождем и мокрым снегом

Валерия Драгомирова
погода в Украине, погода в Киеве, погода в январе, Прогноз погоды, Погода
Мокрый снег. Фото: Фото: ukr.media
Мокрый снег. Фото: Фото: ukr.media

В четверг, 9 января, в Украину придет атмосферный фронт. На западе, севере и в центральной части страны ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, идет изменение атмосферного давления.

"Соответственно, все метеозависимые - залегайте или дома на диванах или на работе на клавиатурах, потому что идет изменение атмосферного давления", - написала Диденко.

При этом юг и восток Украины обойдутся пока сухой погодой. Температура воздуха днем ​​до 2 мороза - 3 тепла.

В Киеве 9 января ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт. Ночью до -2 градусов, днем ​​0 + 2 градуса.

Кроме того, в дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться.

Прогноз погоды на 9 января. Карта УкргидрометцентрПрогноз погоды на 9 января. Карта Укргидрометцентр

По прогнозу Укргидрометцентра, мокрый снег и дожди продержатся до 12 января. 


Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, в котором прогнозируют позднюю весну. 

Тем временем синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Ожидается больше ураганов и наводнений.

Больше новостей о: погода в Украине погода в Киеве погода в январе Прогноз погоды Погода

Новости
Гибель украинского самолета на фоне разгорающегося военного конфликта 07:00 Мнение
Зарплаты. Коллаж
Во что украинцам обходятся погоны: ТОП зарплат силовиков за ноябрь 06:45 Инфографика
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на четверг 06:00
Украинцам снизят тарифы на отопление: сколько придется платить в январе 05:55
Спасала подругу и выпала вместе с ней: в Луцке две 15-летние девушки сорвались с многоэтажки 23:54
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина 12:47
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok