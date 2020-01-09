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09 січня 2020, четвер, 11:16 8
Фінанси 2020-01-09T12:00:02+02:00
Українські Новини
Курс продажу рубля злетів в обмінниках

Курс продажу рубля злетів в обмінниках

Надежда Комендантова
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У четвер, 9 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в київських обмінниках банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 8 січня, виріс на 2 копійки до 3,43 за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля підвищився на 9 копійок до 3,96 за 10 рублів.

Курс рубля на 9 січня в обмінних пунктах Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,46 3,90
Максимальний 3,63 5,00
Мінімальний 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 3 січня, курс продажу і купівлі долара і євро в обмінних пунктах київських банків знизився. А після різдвяних вихідних курс долара і євро змінився: середня ціна покупки підвищилася, а продажу - знизився.

Тим часом, 9 січня курс долара і євро злетів в обмінниках.

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