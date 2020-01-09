Курс продажу рубля злетів в обмінниках

У четвер, 9 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в київських обмінниках банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 8 січня, виріс на 2 копійки до 3,43 за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля підвищився на 9 копійок до 3,96 за 10 рублів.

Курс рубля на 9 січня в обмінних пунктах Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,46 3,90 Максимальний 3,63 5,00 Мінімальний 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 3 січня, курс продажу і купівлі долара і євро в обмінних пунктах київських банків знизився. А після різдвяних вихідних курс долара і євро змінився: середня ціна покупки підвищилася, а продажу - знизився.

Тим часом, 9 січня курс долара і євро злетів в обмінниках.