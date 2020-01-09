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09 січня 2020, четвер, 11:22 14
Фінанси 2020-01-09T11:29:29+02:00
Українські Новини
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році

Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році

Сергій Жолобецький
МВФ, виплати МВФ, Зовнішній борг України
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.

Про це свідчать дані на сайті МВФ, передають Українські Новини.

Згідно з нинішнім графіком, у поточному році Україна зобов'язана виплатити МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа запозичення).

За курсом НБУ на початок січня це становить близько 1,4 млрд доларів.

Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі майже 55 млн СПЗ, а вже 4 лютого необхідно заплатити ще 98,5 млн СПЗ.

Найбільші виплати призначено на 13 березня і 11 вересня – за 295,5 млн СПЗ.

Останні платежы в поточному році заплановані на 1 листопада – майже 50 млн СПЗ.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня 2014 року МВФ затвердив кредитну програму для України на 17,01 млрд доларів, а на початку травня надав перший транш кредиту stand by на суму 3,19 млрд доларів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалив виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand by.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" у зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by

У вересні 2019 року Національний банк і Міжнародний валютний фонд почали спільну роботу над новою програмою співпраці.

При цьому Національний банк очікує підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом у 1-му кварталі 2020 року.

В 2020 році Кабінет Міністрів, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів за зовнішніми боргами.

Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

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