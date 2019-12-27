МВД планирует в 20 раз повысить штрафы за нарушение ПДД: что нужно знать украинцам

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что ведомство, помимо изменения стоимости взыскания за превышение скорости также инициирует увеличение размеров штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км / ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)", - говорит Геращенко.

По его словам, министерство также инициирует снижение порога превышения скорости движения с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км. При этом есть предложение не относить управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в уголовных проступков.

Также Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

По данным МВД, за 10 месяцев 2019 произошло 129 000 ДТП, из которых более 21 000 - с пострадавшими. Травмировано более 26 000 человек. Погибло 2716 человек. Составлен 96 000 административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130 КУоАП).

Как сообщали Українські Новини, украинские правоохранительные ораганы намерены бороться и с неправильной парковкой. Для урегулирования проблем с хаотичной парковкой, закон о которой вступил в силу 27 сентября 2018 года, в Киеве инспекторы начали фиксировать нарушения через фотосъемку, а также выносить постановления о штрафах за совершенные административных правонарушений.