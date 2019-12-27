подписаться на рассылку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
ONLINE
27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"

27 декабря 2019, пятница, 10:39 935
Общество 2019-12-27T11:00:02+02:00
Українські Новини
МВД планирует в 20 раз повысить штрафы за нарушение ПДД: что нужно знать украинцам

МВД планирует в 20 раз повысить штрафы за нарушение ПДД: что нужно знать украинцам

Таня Войтюк
МВД, ПДД, Антон Геращенко, Штрафы
Штраф за нарушение ПДД, Фото: 1gai.ua
Штраф за нарушение ПДД, Фото: 1gai.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что ведомство, помимо изменения стоимости взыскания за превышение скорости также инициирует увеличение размеров штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км / ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)", - говорит Геращенко.

По его словам, министерство также инициирует снижение порога превышения скорости движения с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км. При этом есть предложение не относить управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в уголовных проступков.

Также Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

По данным МВД, за 10 месяцев 2019 произошло 129 000 ДТП, из которых более 21 000 - с пострадавшими. Травмировано более 26 000 человек. Погибло 2716 человек. Составлен 96 000 административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130 КУоАП).

Как сообщали Українські Новини, украинские правоохранительные ораганы намерены бороться и с неправильной парковкой. Для урегулирования проблем с хаотичной парковкой, закон о которой вступил в силу 27 сентября 2018 года, в Киеве инспекторы начали фиксировать нарушения через фотосъемку, а также выносить постановления о штрафах за совершенные административных правонарушений.

Больше новостей о: МВД ПДД Антон Геращенко Штрафы

В Украину прислали сверхсовременный вертолет для М...
В Киеве брошенные авто хотят убирать с улиц и смог...
Геращенко - новый замминистра внутренних дел: реак...
Нардеп Бужанский назвал "адским позорным бредом" ж...
Новости
Молодые премьер-министры - это уже общеевропейский тренд в политике, - Кутуев 10:59
Два украинца находились на борту разбившегося в Казахстане самолета 10:56
НБУ будет публиковать официальный курс гривны за 1 доллар вместо 100 10:51
Суд арестовал имущество "короля контрабанды" Альперина, - источник 10:50
Перед выходными курс рубля подскочил в обменниках 10:45
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Главы фракций Рады рассказали, какие блюда любят в столовой Верховной Рады 16:12
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд гривен, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok