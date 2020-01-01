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01 января 2020, среда, 06:07 527
Общество 2020-01-01T06:07:02+02:00
Українські Новини
Уголовная ответственность за вождение в пьяном виде вступила в силу

Уголовная ответственность за вождение в пьяном виде вступила в силу

Ярина Вацяк
уголовная ответственность, ПДД, Штрафы, Вождение в нетрезвом состоянии
Вождение авто. Фото: pixabay.com
Вождение авто. Фото: pixabay.com

Сегодня вступит в силу уголовная ответственность в виде штрафа до 51 тыс. гривен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

МВД подчеркивает, что принятый закон вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав это уголовным проступком.

К уголовным проступкам также будут относиться такие распространенные преступления как кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

Проводить расследование уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделений дознания органа Национальной полиции).

Как сообщали Українські Новини, Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что ведомство, помимо изменения стоимости взыскания за превышение скорости также инициирует увеличение размеров штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

Тем временем, в Киеве брошенные авто хотят убирать с улиц и смогут утилизировать.

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