Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу

З квітня по липень 2019 року Україна опустилася в рейтингу паспортів світу на сорок четверте місце - на 4 позиції, втративши безвізовий режим з двома країнами.

Про це свідчать дані оновленого Індексу паспортів, опублікованого компанією Henley & Partners у вівторок, 2 липня, пише "Прямий".

Згідно з оновленим рейтингом, Україна ділить сорок четвертого місце з Нікарагуа і Тувалу. На сьогодні українці можуть відвідувати без візи 126 країн. За останні місяці Джібуті і Бенін змінили свою візову політику, і тепер українці мають отримувати електронну візу замість візи після прибуття.

Перше місце в рейтингу як і раніше займають Японія і Сінгапур, паспорти яких дають змогу відвідувати без візи 189 країн світу.

Південна Корея, яка три місяці тому була на першій сходинці, втратила дві позиції і тепер займає друге місце разом з Німеччиною та Фінляндією (187 країн). Трійку лідерів замикає Данія, Італія та Люксембург (186 країн).

У дослідженні також зазначається, що за 10 років кількість безвізових країн для українців зросла в 2,5 рази. Так, у 2009 році громадяни України могли відвідувати без візи всього 50 країн світу, займаючи 62 місце у рейтингу, 5 років тому - 79 країн, займаючи 53 місце в рейтингу. Станом на початок липня українці можуть без віз відвідувати 126 країн світу.

Як повідомляли Українські Новини, через мігрантів кілька країн можуть втратити безвіз з ЄС.

Тим часом за два роки "безвізу" з Євросоюзом ним скористалися більш як 2 млн українців.