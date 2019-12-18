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18 грудня 2019, середа, 11:00 6
Суспільство 2019-12-18T14:00:03+02:00
Українські Новини
За 9 років з України емігрувало майже 4 мільйони українців

За 9 років з України емігрувало майже 4 мільйони українців

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
міграція

З 2010 по 2019 рік Україну покинули чотири мільйони громадян. Про це свідчать дані з міграції, які опублікував у Telegram міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

У жовтні 2019 року число людей, які емігрували за кордон з 2010 року, склала 4 мільйони осіб.

При цьому, як зазначив Дубілет, міграція носить яскраво виражений циклічний характер. Постійний тренд - вгору.

"Виключення - в 2014 році. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях", - повідомив він.

Також міністр Кабміну зазначив, що безвиз з ЄС суттєво не вплинув на підсумкові показники міграції.

"Те, що мене здивувало. Безвиз суттєво не вплинув на підсумкові цифри і сальдо міграції. Я це пояснюю тим, що сталося перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно), і найбільше - в Європу", - резюмував Дубілет.

Як повідомляли Українські Новини, в даний час не менше 40 тис. українських студентів навчається в Польщі, і лише 5-10% з них хочуть повертатися в Україну. Інші збираються продовжити навчання або проживання в Польщі.

для самореалізації молоді більше 70% українців рекомендують їм виїжджати з України.

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