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09 січня 2020, четвер, 10:43 6
Фінанси 2020-01-09T10:48:24+02:00
Українські Новини
Курс долара і євро злетів в обмінниках

Курс долара і євро злетів в обмінниках

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 8 січня на 23,82 коп. до 24,2394 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 27,49 коп. до 23,7533 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 24,36 коп. до 26,2615 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 14,29 коп. до 26,9027 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,7533 24,2394 26,2615 26,9027 3,41 3,96
Максимальний 24,0000 24,5000 26,5200 27,2000 3,75 5,00
Мінімальний 23,5000 24,1000 25,7500 26,6000 2,50 3,78

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти дали прогноз курсу валют на 2020 рік. Крім того, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в 2020 році очікується зміцнення курсу валют.

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