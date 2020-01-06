В Минэкономики озвучили ожидания по курсу гривны на 2020 году

После того, как министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сравнил ВВП Украины и коммунистической Кубы , он заявил о том, что

Об этом Милованов сообщил на странице в Facebook.

По словам министра, укрепление курса будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

"Курс - это относительная цена украинской экономики в мировую. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такие изменения временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса. Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - написал Милованов.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук также придерживается мнения, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году.

Также стало известно о экономических итогах 2019 и о прогнозах на 2020 год.