В Минэкономики озвучили ожидания по курсу гривны на 2020 году

После того, как министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сравнил ВВП Украины и коммунистической Кубы, он заявил о том, что ожидается укрепление курса в 2020 году. Об этом Милованов сообщил на странице в Facebook. По словам министра, укрепление курса будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках. "Курс - это относительная цена украинской экономики в мировую. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такие изменения временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса. Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - написал Милованов. Как сообщали Українські Новини, Гончарук также придерживается мнения, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году. Также стало известно о экономических итогах 2019 и о прогнозах на 2020 год.