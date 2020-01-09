Літак МАУ перед катастрофою повернув назад в аеропорт, - іранські ЗМІ

Дані попереднього звіту Організації цивільної авіації Ірану (CAOI) вказують на те, що рейс МАУ, який розбився поблизу Тегерана 8 січня, зазнав катастрофи, коли повернув назад в аеропорт.

Про це повідомляє "ВВС-Україна" з посиланням на іранські ЗМІ.

Зокрема, агентство Tasnim News інформує, що літак Boeing 737-800 зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту Тегерана.

На його борту, згідно з інформацією, виникла пожежа, але пілот не подавав ніяких сигналів лиха.

"Пілот не робив жодних радіодзвінків з приводу позаштатних ситуацій", - повідомив начальник CAOI Алі Абедзаде. За його словами, свідки бачили, як у небі горів літак.

За версією іранської сторони, літак спочатку летів на захід від аеропорту, але після виникнення проблем повернув назад до летовища.

Абедзаде повідомив, що результати попереднього звіту надіслали в Україну та США, де розташована штаб-квартира Boeing.

Також ці результати отримали Швеція та Канада, оскільки їхні громадяни перебували на борту.

Видання "Німецька хвиля" пише, що за даними іранських слідчих, після падіння Boeing 737 відбувся "потужний вибух" - ймовірно, через те, що літак був повністю заправлений паливом для перельоту до Києва.

Слідчі зазначили, що обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена.

Як повідомляли Українські Новини, літак з українськими експертами приземлився в Тегерані (Іран), щоб розслідувати катастрофу українського літака МАУ.

Західні спецслужби назвали попередньою причиною аварії Boeing-737-800 української компанії МАУ в Ірані технічну несправність.