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09 січня 2020, четвер, 09:35 18
Зовнішня політика 2020-01-09T11:00:02+02:00
Українські Новини
Іран опублікував звіт про причини авіакатастрофи МАУ: частина даних з чорних скриньок втрачена

Іран опублікував звіт про причини авіакатастрофи МАУ: частина даних з чорних скриньок втрачена

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Boeing-737, Іран, МАУ
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Літак МАУ, який розбився в Ірані в ніч на 8 січня загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. Така інформація з'явилась у попередньому звіті Організації цивільної авіації Ірану.

Про це повідомляє сайт відомства.

За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.

У звіті також наголошується, що "після зіткнення з землею стався вибух". Крім того, згідно зі звітом, екіпаж літака не повідомляв про які-небудь незвичайних обставинах під час польоту.

Слідчі зазначили, що літак був охоплений вогнем, перш ніж впав. За їх словами, аварія викликала сильний вибух, коли літак впав на землю, ймовірно, тому, що літак був повністю заправлений паливом для польоту в Київ.

Крім цього зазначено, що частина даних з чорних скриньок літака МАУ, який розбився 8 січня в Ірані, втрачена із-за пошкодження.

Як повідомляли Українські Новини, 9 січня в Україні оголошено днем жалоби. Нагадаємо, літак Міноборони з групою експертів вилетів в Іран для розслідування катастрофи.

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