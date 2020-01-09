В Україні 9 січня оголошено днем жалоби за загиблими у катастрофі в Ірані

Одразу після звісток про катастрофу з літаком авіакомпанії МАУ Президент Володимир Зеленський скасував свій візит в Оман і повернувся в Україну і незабаром після робочого нарада з питань катастрофи літака МАУ в Ірані і оголосив 9 січня 2020 року днем жалоби.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, відповідний указ вже опублікований на сайті глави держави.

У цей день на будівлях повинні бути приспущені державні прапори, скасовані розважальні заходи і вносяться зміни в програми теле - і радіопередач.

"У зв'язку з трагедією, яка сталася внаслідок катастрофи пасажирського літака приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран і призвела до численних людських жертв, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю оголосити в Україні 9 січня 2020 року днем жалоби", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Родичам загиблих громадян України надається психологічна допомога. Також проводиться збір їх ДНК. Однією з головних завдань штабу є ідентифікація та репатріація тіл з Ірану.

Також Зеленський повідомив, що 9 січня телефону поговорити з президентом Ірану.

"Сьогодні я проведу телефонну розмову з Президентом Ірану з посилення співпраці з українською стороною для встановлення істини. Закликаю і міжнародне співтовариство, зокрема Канади, приєднатися до розслідування обставин авіакатастрофи української Боїнга-737", - сказав він.

Також в Україні буде проведено позапланові і повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших вітчизняних авіакомпаній.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський також зазначив, що тема з катастрофою Боінга-737 не привід для хайпу.

Нагадаємо, літак Міноборони з групою експертів вилетів в Іран для розслідування катастрофи.