подписаться на рассылку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 января 2020, четверг, 08:30 571
Президент 2020-01-09T08:33:35+02:00
Українські Новини
Это не тема для хайпа, лайков и теорий заговора, — Зеленский о катастрофе с МАУ

Это не тема для хайпа, лайков и теорий заговора, — Зеленский о катастрофе с МАУ

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Авиакатастрофа, Крушение самолета, МАУ
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офис Президента
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к согражданами после трагического крушения самолета МАУ в Тегеране.

Соответствующее видео выложили на YouTube-канале Офиса Президента Украины.

"Уважаемые украинцы! Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк. Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших граждан Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - добавил президент Украины.

Он напомнил, что в стране будут проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других украинских авиакомпаний.

"Сейчас наше информационное пространство полно многочисленными теориями и домыслами относительно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех, особенно когда Украина находится в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта страшная история должна научить всех нас - каждого гражданина Украины, каждого мирового лидера - ценить человеческие жизни", - заключил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, местные информационные каналы опубликовали фото и видео с места крушения Boeing 737, на которых видны обгоревшие обломки и вещи пассажиров.

Напомним, Зеленский выразил соболезнования родным погибших при крушении Boeing в Иране. 

Больше новостей о: Владимир Зеленский Крушение Boeing-737 МАУ в Иране Авиакатастрофа Крушение самолета МАУ

Новости
Изменение администрирования розничного акциза на сигареты позволит привлечь в местные бюджеты больше 2-х млрд грн уже в 2020 году, -эксперт 08:57
В Украине 9 января объявлено днем траура по погибшим в катастрофе в Иране 08:54
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офис Президента
Это не тема для хайпа, лайков и теорий заговора, — Зеленский о катастрофе с МАУ 08:30
На Донбассе боевики применили гранатометы и минометы: у ВСУ потери 08:15
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина 12:47
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok