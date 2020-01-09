підписатися на розсилку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 січня 2020, четвер, 08:30 28
Президент 2020-01-09T11:00:03+02:00
Українські Новини
Це не тема для хайпа, лайків і теорій змови, — Зеленський про катастрофу з МАУ

Це не тема для хайпа, лайків і теорій змови, — Зеленський про катастрофу з МАУ

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, авіакатастрофа, МАУ
Володимир Зеленський. Скріншот: YouTube/Офіс Президента
Володимир Зеленський. Скріншот: YouTube/Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до співгромадянами після трагічної аварії літака МАУ в Тегерані.

Відповідне відео виклали на YouTube-каналі Офісу Президента України.

"Шановні українці! Ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і всього світу. Мої щирі співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України: Володимира Гапоненко, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статник, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лыхно, Валерія Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк. Їх родинам держава надасть всю необхідну допомогу", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також висловив співчуття сім'ям загиблих громадян Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії.

"Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємося правду. Для цього проведено детальне і незалежне розслідування у відповідності з нормами міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран", - додав президент України.

Він нагадав, що в країні будуть проведені позапланові і повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших українських авіакомпаній.

"Зараз наш інформаційний простір повно численними теоріями і домислами щодо трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якомога швидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування. І я прошу всіх, особливо коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій. Це не тема для хайпи, лайків в соцмережах, сенсацій і конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка і мудрість. А ще ця страшна історія має навчити усіх нас - кожного громадянина України, кожного світового лідера - цінувати людські життя", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, місцеві інформаційні канали опублікували фото і відео з місця аварії Boeing 737, на яких видно обгорілі уламки та речі пасажирів.

Нагадаємо, Зеленський висловив співчуття рідним загиблих при катастрофі Boeing в Ірані.

Більше новин про: Володимир Зеленський Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані авіакатастрофа МАУ

Новини
Курс долара і євро злетів в обмінниках 10:43
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ 10:28
Літак МАУ перед катастрофою повернув назад в аеропорт, - іранські ЗМІ 10:21
Споживання газу на Вінниччині у 2019 році скоротилось на 22 % 09:59 Прес-реліз
До Києва прийшла зима зі снігом: близько сотні машин розчищають столицю 09:51
більше новин
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн вже в 2020 році, -експерт 08:57
Ціни на житло можуть зрости на 15% в 2020, - ХК "Київміськбуд" 11:04
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
Пожежа в Києві. Фото: Інформатор
Пожежа в Києві біля Roshen: бомжі підпалили зал ігрових автоматів "Космолот" 19:55 Доповнено
більше новин
Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати" 13:47
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані 09:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok