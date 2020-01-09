Це не тема для хайпа, лайків і теорій змови, — Зеленський про катастрофу з МАУ

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до співгромадянами після трагічної аварії літака МАУ в Тегерані.

Відповідне відео виклали на YouTube-каналі Офісу Президента України.

"Шановні українці! Ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і всього світу. Мої щирі співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України: Володимира Гапоненко, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статник, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лыхно, Валерія Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк. Їх родинам держава надасть всю необхідну допомогу", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також висловив співчуття сім'ям загиблих громадян Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії.

"Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємося правду. Для цього проведено детальне і незалежне розслідування у відповідності з нормами міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран", - додав президент України.

Він нагадав, що в країні будуть проведені позапланові і повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших українських авіакомпаній.

"Зараз наш інформаційний простір повно численними теоріями і домислами щодо трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якомога швидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування. І я прошу всіх, особливо коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій. Це не тема для хайпи, лайків в соцмережах, сенсацій і конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка і мудрість. А ще ця страшна історія має навчити усіх нас - кожного громадянина України, кожного світового лідера - цінувати людські життя", - сказав Зеленський.

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Як повідомляли Українські Новини, місцеві інформаційні канали опублікували фото і відео з місця аварії Boeing 737, на яких видно обгорілі уламки та речі пасажирів.

Нагадаємо, Зеленський висловив співчуття рідним загиблих при катастрофі Boeing в Ірані.