ЗМІ опублікували висновок західних спецслужб про можливу причину катастрофи Boeing-737

Західні спецслужби назвали попередньою причиною аварії Boeing-737-800 української компанії МАУ в Ірані технічну несправність. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в канадських структурах.

Так, повідомляється, що катастрофа сталася в момент, коли іранські військові обстріляли з ракет американські військові бази в Іраку, тому з'явилися припущення, що його могли збити.

Однак, як пише видання, джерело зазначило, що, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічні несправності.

"Є свідчення того, що один з двигунів реактивного літака перегрівся", - сказало джерело.

Як повідомляли Українські Новини, українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Іраку.

А німецька авіакомпанія Lufthansa, вже завтра, 9 січня знову відновить прямі авіарейси в Тегеран де сьогодні відбулася катастрофа українського літака Boeing-737.