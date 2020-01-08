Останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії

Служба моніторингу клімату Європейського союзу назвала минулий, 2019 рік, другим найспекотнішим в історії, який завершив найтепліше десятиліття. Про це повідомляє AFP.

За підсумками спостережень, світові температури в минулому році були на другому місці після 2016 року, коли температура підвищилася в результаті дуже сильного погодного явища Ель-Ніньо.

Середня температура в 2019 році була всього на кілька десятих градуса нижче рівня 2016 року.

Також у службі зазначили, що останні п'ять років були найтеплішими за всю історію спостережень, та період з 2010 до 2019 року став найспекотнішим десятиліттям за весь цей час.

Згідно зі статистикою, глобальні температури в 2019 році були на 0,6°С вище, ніж в середньому в 1981-2010 роки. Температура Землі за останні п'ять років була на 1,1-2,2°C вище, ніж у доіндустріальні часи.

Також зазначається, що минулий рік був найспекотнішим в Європі.

Крім того, спостереження показали, що в 2019 році в атмосфері продовжувала зростати концентрація вуглецю.

Як повідомляли Українські Новини, жовтнева погода в 2019 році побила рекорди тепла майже по всьому світу.

Також погода в листопаді встановила у Києві два "теплих" рекорди за тиждень.

Проте українців чекають рекордні морози і аномальні снігопади: синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.