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08 січня 2020, середа, 22:02 6
Життя 2020-01-08T22:30:10+02:00
Українські Новини
Останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії

Останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії

Анна Рудык
глобальне потепління, температурні рекорди, потепління
Температура повітря. Фото: pixabay.com
Температура повітря. Фото: pixabay.com

Служба моніторингу клімату Європейського союзу назвала минулий, 2019 рік, другим найспекотнішим в історії, який завершив найтепліше десятиліття. Про це повідомляє AFP.

За підсумками спостережень, світові температури в минулому році були на другому місці після 2016 року, коли температура підвищилася в результаті дуже сильного погодного явища Ель-Ніньо.

Середня температура в 2019 році була всього на кілька десятих градуса нижче рівня 2016 року.

Також у службі зазначили, що останні п'ять років були найтеплішими за всю історію спостережень, та період з 2010 до 2019 року став найспекотнішим десятиліттям за весь цей час.

Згідно зі статистикою, глобальні температури в 2019 році були на 0,6°С вище, ніж в середньому в 1981-2010 роки. Температура Землі за останні п'ять років була на 1,1-2,2°C вище, ніж у доіндустріальні часи.

Також зазначається, що минулий рік був найспекотнішим в Європі.

Крім того, спостереження показали, що в 2019 році в атмосфері продовжувала зростати концентрація вуглецю.

Як повідомляли Українські Новини, жовтнева погода в 2019 році побила рекорди тепла майже по всьому світу.

Також погода в листопаді встановила у Києві два "теплих" рекорди за тиждень.

Проте українців чекають рекордні морози і аномальні снігопади: синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

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