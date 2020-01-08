Україна почала перевірку забезпечення льотної діяльності МАУ, - Гончарук

Україна почала перевірку забезпечення льотної діяльності авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України".

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Починаємо позапланову перевірку забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ЗАТ "Міжнародні авіалінії України", - написав прем'єр.

Він зазначив, що також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній.

Прем'єр також зазначив, що Україна готова розслідувати причини авіакатастрофи у відповідності з нормами міжнародного права, зокрема, Чиказької конвенції.

Як повідомляли Українські Новини, Україна та Іран домовилися координувати дії для з'ясування причини краху МАУ.

Україна вирішила з 9 січня припинити польотиповітряних суден українських авіакомпаній в Іран до з'ясування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані ч. 3 ст. 276 (порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу.