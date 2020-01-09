НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 січня, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 січня, на 0,77 коп. до 23,6785 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,2315 1 долар США 23,8345 1 швейцарський франк 24,5514 10 ієн 2,1912 10 російських рублів 3,8611 1 євро 26,4909

Як повідомляли Українські Новини, після Різдва курс продажу долара і євро знизився, а купівлі - підвищився.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Також в 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 склали 25,3 млрд доларів (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд доларів в еквіваленті), але і досяг семирічного максимуму