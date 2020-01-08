Канада запропонувала свою допомогу в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

Канада пропонує технічну допомогу в розслідуванні причин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (Київ) в Тегерані (Іран).

Про це міністр транспорту Канади Марк Гарно повідомив у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми підтримуємо контакт з нашими міжнародними партнерами, і Канада пропонує технічну допомогу для майбутнього розслідування", - написав він.

Міністр зазначив, що тужить про загиблих у катастрофі.

У четвер 8 січня літак Боїнг 737 регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ української авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" зазнав аварії після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні. На борту літака було 167 пасажирів (з 169 зареєстрованих) і 9 членів екіпажу. Ніхто не вижив.

Крім 11 українців серед пасажирів були громадяни 6 країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії.

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