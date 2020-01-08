Гривня на міжбанку впала після Різдва

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,84-23,88 UAH/USD, потім котирування знизилися до 23,75-23,78 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,92-23,97 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 0,84% з 23,74 UAH/USD до 23,94 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило. Також у НБУ вважають, що населення поступово звикає до режиму плаваючого курсу гривні.

А 2020 гривня може обвалитися: фінансисти зробили прогноз курсу валют на рік.

Крім того, в 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 склали 25,3 млрд доларів (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд доларів в еквіваленті), але і досяг семирічного максимуму.