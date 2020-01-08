підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
08 січня 2020, середа, 18:24 5
Економіка 2020-01-08T19:15:01+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку впала після Різдва

Гривня на міжбанку впала після Різдва

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, Міжбанк
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,84-23,88 UAH/USD, потім котирування знизилися до 23,75-23,78 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,92-23,97 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 0,84% з 23,74 UAH/USD до 23,94 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило. Також у НБУ вважають, що населення поступово звикає до режиму плаваючого курсу гривні.

А 2020 гривня може обвалитися: фінансисти зробили прогноз курсу валют на рік.

Крім того, в 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 склали 25,3 млрд доларів (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд доларів в еквіваленті), але і досяг семирічного максимуму.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк

Новини
Нацбанк заборонив ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби 19:13
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
Гривня на міжбанку впала після Різдва 18:24
У командира потерпілого катастрофу літака в Ірані було понад 11 тисяч годин нальоту 18:22
Канада запропонувала свою допомогу в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані 18:20
більше новин
Ціни на житло можуть зрости на 15% в 2020, - ХК "Київміськбуд" 11:04
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
США виводять війська з Іраку, незважаючи на рішення іракського парламенту 23:45
Пожежа в Києві. Фото: Інформатор
Пожежа в Києві біля Roshen: бомжі підпалили зал ігрових автоматів "Космолот" 19:55 Доповнено
більше новин
Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати" 13:47
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані 09:58
Іранські рятувальники знайшли два чорні ящики на місці падіння літака МАУ 12:13
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok