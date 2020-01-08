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08 января 2020, среда, 11:14 57
Финансы 2020-01-08T11:16:33+02:00
Українські Новини
Население в 2019 больше сдавало валюты, чем покупало

Население в 2019 больше сдавало валюты, чем покупало

Сергей Жолобецкий
НБУ, Валюта, Доллары, Курс гривны

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Положительной оставалась и ситуация на наличном рынке. Уже 4 года подряд население продает валюты больше, чем покупает. В 2019 году эта положительная разница составляла 177 млн долларов. Объем наличного рынка в целом вырос более чем на 40%", - говорится в нем.

Также в НБУ полагают, что население постепенно привыкает к режиму плавающего курса гривны.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Доллар обвалился после праздничных выходных.

В 2020 гривна может обвалиться: финансисты сделали прогноз курса валют на год.

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