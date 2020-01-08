Население в 2019 больше сдавало валюты, чем покупало

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. "Положительной оставалась и ситуация на наличном рынке. Уже 4 года подряд население продает валюты больше, чем покупает. В 2019 году эта положительная разница составляла 177 млн долларов. Объем наличного рынка в целом вырос более чем на 40%", - говорится в нем. Также в НБУ полагают, что население постепенно привыкает к режиму плавающего курса гривны. Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило. Доллар обвалился после праздничных выходных. В 2020 гривна может обвалиться: финансисты сделали прогноз курса валют на год.