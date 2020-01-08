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08 січня 2020, середа, 14:37 8
Зовнішня політика 2020-01-08T15:30:02+02:00
Українські Новини
Україна та Іран домовилися координувати дії для з'ясування причини краху МАУ

Україна та Іран домовилися координувати дії для з'ясування причини краху МАУ

Валерия Драгомирова
Вадим Пристайко , авіакатастрофа, Іран, МАУ
Крах літака МАУ в Ірані. Фото:@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото:@isna_farsi

Міністри закордонних справ України Вадим Пристайко та Ірану Джавад Зариф домовилися координувати дії слідчих груп для з'ясування причини краху в Тегерані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (Київ).

Про це Пристайко повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Поговорив з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфі. Ми обидва висловили наші співчуття. Домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої авіакатастрофи PS752 в Тегерані", - написав він.

Вночі в середу, 8 січня, незабаром після вильоту до Києва з аеропорту Тегерана рейсовий літак Boeing української авіакомпанії МАУ зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. 9 членів екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - Німеччини і Великобританії.

Як повідомляли Українські Новини, Україна вирішила з 9 січня припинити польоти повітряних суден українських авіакомпаній в Іран до з'ясування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані ч. 3 ст. 276 (порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу.

Тим часом МАУ заявляє, що ймовірність помилки екіпажу літака є мінімальною.

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