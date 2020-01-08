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08 січня 2020, середа, 13:54 16
Події 2020-01-08T13:55:39+02:00
Українські Новини
Авікатастрофа з МАУ в Ірані: скільки людей було на борту

Авікатастрофа з МАУ в Ірані: скільки людей було на борту

Валерия Драгомирова
авіакатастрофа, Загиблі, Іран, МАУ
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Сьогодні, 8 січня, в Тегерані (Іран) розбився літак Авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (Київ). Ніхто з пасажирів і членів екіпажу рейсу Тегеран-Київ не вижив. Про те, скільки пасажирів було на борту МАУ, розбиралися Українські Новини.

Спочатку на сайті РНБО повідомили, що на борту літака було 168 осіб, які пройшли реєстрацію на рейс і 9 членів екіпажу.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов під час брифінгу повідомив, що двоє пасажирів рейсу Тегеран-Київ не сіли на літак перед катастрофою. За його словами, всього на рейс зареєструвалися 169 осіб, в літак сіли тільки 167. Але це не громадяни України.

За даними авіакомпанії МАУ на борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

МЗС України також повідомляють про 176 людей.

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко розповів, що найбільшу кількість загиблих склали громадяни Ірану - 82 людини, Канади - 63 людини.


Крім того, загинули 11 українців (двоє пасажирів, дев'ять членів екіпажу), 10 шведів, 4 афганця, 3 німця і 3 британця.

Як повідомляли Українські Новини, в МАУ назвали імена загиблих українців на борту літака, який розбився в Ірані. 

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