Жодна з версій катастрофи літака МАУ в Ірані не повинна бути проігнорована, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що ні одна з можливих версій катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) в Тегерані (Іран) не повинна бути проігнорована.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.



"Жодна з версій щодо трагедії українського літака в небі Ірану не може бути проігнорована", - сказав він.



Таким чином, Данілов не виключив можливість теракту, в результаті якого загинули 82 громадянина Ірану, 63 громадянина Канади, 11 українців (двоє пасажирів, дев'ять членів екіпажу), 10 шведів, 4 афганця, 3 німця і 3 британця.



Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака.



Також Рада національної безпеки і оборони створила оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.



Тим часом Україна має намір відправити до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції на місці аварії літака.