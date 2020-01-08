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08 січня 2020, середа, 11:16 21
Суспільство 2020-01-08T11:17:14+02:00
Українські Новини
Жодна з версій катастрофи літака МАУ в Ірані не повинна бути проігнорована, - Данілов

Жодна з версій катастрофи літака МАУ в Ірані не повинна бути проігнорована, - Данілов

Валерия Драгомирова
РНБО, авіакатастрофа, Іран, МАУ
Олексій Данілов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Олексій Данілов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що ні одна з можливих версій катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) в Тегерані (Іран) не повинна бути проігнорована.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Жодна з версій щодо трагедії українського літака в небі Ірану не може бути проігнорована", - сказав він.

Таким чином, Данілов не виключив можливість теракту, в результаті якого загинули 82 громадянина Ірану, 63 громадянина Канади, 11 українців (двоє пасажирів, дев'ять членів екіпажу), 10 шведів, 4 афганця, 3 німця і 3 британця.

Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака.

Також Рада національної безпеки і оборони створила оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.

Тим часом Україна має намір відправити до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції на місці аварії літака.

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