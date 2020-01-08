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08 січня 2020, середа, 11:04 1
Нерухомість 2020-01-08T11:04:41+02:00
Українські Новини
Ціни на житло можуть зрости на 15% в 2020, - ХК "Київміськбуд"

Ціни на житло можуть зрости на 15% в 2020, - ХК "Київміськбуд"

Оксана Соболь
Будівництво, ціни на житло, Київміськбуд, Ігор Кушнір

Холдингова компанія "Київміськбуд" прогнозує зростання цін на житло в Києві на 15% у поточному році.

Про це повідомив голова правління "Київміськбуду" Ігор Кушнір в інтерв'ю порталу domik.ua, передають Українські Новини.

"Вважаю, що вартість квадратного метра в 2020 році буде тільки рости. За підсумками року зростання може скласти до 15%. Сьогоднішня вартість квадратного метра - це мінімальна ціна. Я не рахую елітне житло, там свій алгоритм, тенденції, настрої. Ми говоримо про соціальне, доступне житло, зараз виходимо на собівартість 19-20 тис. гривень/кв. м. Це вартість землі, робіт, інфраструктури, заробітку підприємства. Будівельно-монтажні роботи на сьогодні обходяться приблизно в 14-15 тис. гривень/кв. м", - сказав він.

За словами Кушніра, скасування пайової участі не призведе до здешевлення квартир на первинному ринку нерухомості.

"По-перше, зростає вартість комплектуючих будівництва. По-друге, забудовники змушені постійно підтримувати на конкурентному рівні зарплату будівельникам. Багато з них вже поїхали будувати Європу, а ті, що залишилися, хочуть еквівалентну зарплату. По-третє, витрати на землю, мережі, рекламу — це все не стоїть на місці. Так що дешевше не буде", - зазначив Кушнір.

Він також підкреслив, що скасування пайової участі може поліпшити інвестиційний клімат у країні та залучити іноземних інвесторів, що позитивно позначиться на економіці.

Однак при цьому важливо не пустити на самоплив питання будівництва супутньої соціальної інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, "Київміськбуд" має намір добудувати житлового комплексу "Укрбуду".

За 9 місяців 2019 року введення житла в експлуатацію зросло на 48%.

При цьому новобудови в минулому році стабільно дорожчали.

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