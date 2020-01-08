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08 січня 2020, середа, 10:08 27
Суспільство 2020-01-08T12:30:04+02:00
Українські Новини
МАУ тимчасово призупинила рейси з України в Тегеран

МАУ тимчасово призупинила рейси з України в Тегеран

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран, авіакатастрофа, МАУ
Літак МАУ
Літак МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (Київ) тимчасово припинила виконання рейсів з України в Тегеран (Іран) у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737, на борту якого знаходилося 9 українців.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ прийняла рішення про призупинення виконання власних рейсів в Тегеран на невизначений термін", - сказано в ньому.

За даними МАУ, 8 січня літак авіакомпанії при виконанні рейсу PS752 за маршрутом "Тегеран - Київ" зник з радарів через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана.

Повітряне судно вилетіло з аеропорту в 06:10 за місцевим іранському часу, а через деякий час розбилося біля аеродрому.

станом на 9:30, МАУ в тісній співпраці з авіаційними властями робить все можливе для з'ясування причин авіаційної події. Згідно з повідомленням, авіакомпанія зв'язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в сформованій ситуації.

Списки пасажирів будуть розміщені на веб-сайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їх перебування на борту повітряного судна. Відзначається, що рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG з реєстраційним номером UR-PSR.

Літак 2016 року виробництва був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літаків пройшов 6 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився попередній список загиблих в авіакатастрофі МАУ.

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