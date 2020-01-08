9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані

9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Ірані, передають Українські Новини.



"08.01.2020 орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом "Тегеран - Київ", - сказано в ньому.



За попередньою інформацією, літак розбився в результаті аварії двигуна з технічних причин. Відзначається, що версія теракту або ракетної атаки виключається.



За даними компанії МАУ, на вказаний рейс придбали квитки 168 осіб. На даний момент з'ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту, і наявність громадян України серед пасажирів.



Також на борту знаходилися 9 членів екіпажу - громадян України. Згідно з повідомленням, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Посольство висловлює свої співчуття всім близьким і родичам загиблих.



Посольство активно займається з'ясуванням обставин катастрофи та формальностями, пов'язаними з цим. Зазначено, що посол України в Ірані Сергій Бурдиляк знаходиться на місці аварії.



Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літак.



Також в МЗС готують списки загиблих і спецрейси в Іран для вивезення тіл при катастрофі літака МАУ.



Крім того, РНБО за дорученням Зеленського створив оперативний штаб у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.