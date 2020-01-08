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08 січня 2020, середа, 09:58 61
Події 2020-01-08T09:59:16+02:00
Українські Новини
9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані

9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані

Валерия Драгомирова
Українці, Загиблі, Іран, МАУ
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Ірані, передають Українські Новини.

"08.01.2020 орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом "Тегеран - Київ", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, літак розбився в результаті аварії двигуна з технічних причин. Відзначається, що версія теракту або ракетної атаки виключається.

За даними компанії МАУ, на вказаний рейс придбали квитки 168 осіб. На даний момент з'ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту, і наявність громадян України серед пасажирів.

Також на борту знаходилися 9 членів екіпажу - громадян України. Згідно з повідомленням, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Посольство висловлює свої співчуття всім близьким і родичам загиблих.

Посольство активно займається з'ясуванням обставин катастрофи та формальностями, пов'язаними з цим. Зазначено, що посол України в Ірані Сергій Бурдиляк знаходиться на місці аварії.

Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літак.

Також в МЗС готують списки загиблих і спецрейси в Іран для вивезення тіл при катастрофі літака МАУ.

Крім того, РНБО за дорученням Зеленського створив оперативний штаб у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.

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