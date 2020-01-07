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07 січня 2020, вівторок, 22:40 5
Австралія 2020-01-08T00:00:01+02:00
Українські Новини
Екологи б'ють на сполох: в Австралії загинули більш ніж мільярд тварин

Екологи б'ють на сполох: в Австралії загинули більш ніж мільярд тварин

Ярина Вацяк
WWF, Лісові пожежі, Екологія, Тварини, Австралія, пожежі в Австралії
Пожежі в Австралії. Скріншот відео The Telegraph
Пожежі в Австралії. Скріншот відео The Telegraph

В Австралії за час сильних лісових пожеж, які пофарбували небо в червоний колір, могли загинути близько 1,25 мільярда тварин. Зокрема, жертвами стихії стали тисячі коал в прибережних районах штату Новий Південний Уельс, а також кенгуру, потоу, сумчасті летяги і какаду.

Такі дані місцевий офіс Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) наводить у вівторок, 7 січня, пише DW.

Фонд "шокований масштабом руйнувань", заявили в організації. На відновлення багатьох лісів підуть десятиліття, зазначають екологи. За їхньою оцінкою, деякі види тварин могли "переступити за межу вимирання".

Між тим жителі чотирьох штатів з вересня подали майже дев'ять тисяч заяв про покритті збитків на загальну суму 700 млн австралійських доларів (у перерахунку - 435 млн євро), повідомила Раду страхових компаній Австралії. Напередодні влада оголосила про намір виділити два мільярда австралійських доларів (1,24 мільярда євро) на відновлення постраждалих від пожеж регіонів.

Як повідомляли Українські Новини, смертельні лісові пожежі в Австралії знищили 381 будинок і в підсумку почали самостійно формувати погоду, яка тільки сприяє подальшому поширенню вогню.

В Австралії температура побила рекорд, а влада запровадила надзвичайний стан через пожежі.

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