До замороженого конфлікту ще треба дійти: Пристайко розповів про альтернативу "мінським угодам"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що до 2020 року можуть бути розглянуті альтернативи "мінським угодам" у разі неможливості проведення на Донбасі місцевих виборів і затягування процесу розведення військ в той час, як Сергій Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Пристайко завив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, йдеться на сайті посольства України в Німеччині.

"Давайте відверто говорити. Якщо у 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську. Це може бути миротворча місія. Втім, це не означатиме, що ми виходимо із загального Мінського процесу", - сказав він.

Також міністр зазначив, що в такому разі потрібно досягти стадії "замороженого конфлікту", щоб припинити вбивства українців.

"Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз у наш бік стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні потрібно покласти край вбивствам", - сказав Пристайко.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі.

Раніше партія "Голос" пропонувала вийти з "мінських угод".