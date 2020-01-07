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  • На Різдво під Краматорському перекинулося авто "швидкої допомоги"
07 січня 2020, вівторок, 19:21 7
Події 2020-01-07T20:15:02+02:00
Українські Новини
На Різдво під Краматорському перекинулося авто "швидкої допомоги"

На Різдво під Краматорському перекинулося авто "швидкої допомоги"

Надежда Комендантова
ДТП зі швидкою, ДТП
Швидка перекинулася. Фото: Факти.
Швидка перекинулася. Фото: Факти.

У вівторок, 7 січня, в Донецькій області сталася ДТП за каретою швидкої медичної допомоги.

Як повідомляють "Факти" з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в Донецькій області, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі, в результаті автомобіль з'їхав на узбіччя та перекинувся. ДТП сталася на автодорозі Добропілля — Лиман Т-05−14, на відстані 6 км від Краматорська.

Рятувальники за допомогою буксировочного тросу поставили перевернуту "швидку допомогу" на колеса і витягли її на дорогу. Після цього водій самостійно продовжив рух.

Постраждалих в ДТП немає.

Як повідомляли Українські Новини, Раніше в Одесі "швидка" врізалася в дерево: постраждали чотири людини.

10 жовтня в центрі Києва перекинулася "швидка" з пацієнтом. Учасників ДТП на місці, пацієнта "швидкої" відвезла інша "швидка", яка приїхала негайно на місце.

Раніше в Києві біля Шулявського мосту швидка допомога з хворою дитиною протаранила Peugeot. Лікарі екстрено доставляли дитині в одну з міських лікарень, а тому об'їжджали потік автомобілів по зустрічній смузі.

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