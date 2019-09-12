Возле Шулявского моста в Киеве скорая помощь с больным ребенком протаранила Peugeot

Вечером среды, 11 сентября, на улице Вадима Гетьмана случилось ДТП. Возле ТРЦ "Космополит" дорогу не поделили два автомобиля Peugeot, один из которых являлся каретой скорой помощи, спешащей в больницу.

В "скорой" везли больного ребенка. Об этом Информатор узнал на месте аварии.

Peugeot двигался по улице Вадима Гетьмана в сторону Шулявского моста. Водитель автомобиля говорит, что он не местный и доверился навигатору, который разрешил ему разворот перед торговым центром "Космополит". В это время за ним на большой скорости и со спецсигналами двигалась карета скорой помощи. Врачи экстренно доставляли ребенку в одну из городских больниц, а потому объезжали поток автомобилей по встречной полосе.

Увы, разъехаться двум Peugeot не удалось. "Скорая" протаранила легковой автомобиль в бок. К счастью все участники аварии отделались испугом. На место сразу прибыл экипаж патрульной полиции и второй автомобиль медиков, который забрал ребенка на борт и доставил в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.