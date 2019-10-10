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10 октября 2019, четверг, 20:36 75
Происшествия 2019-10-10T20:42:39+03:00
Українські Новини
В Киеве перевернулась "скорая" с пациентом

В Киеве перевернулась "скорая" с пациентом

Сегодня, 10 октября, в центре Киева, на перекрестке улицы Жилянской и Антоновича произошло ДТП с участием "скорой", которая везла пациента в больницу.

Как сообщает "Информатор", "скорая" проехала на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в этот момент в нее влетел Ford. От удара авто скорой помощи перевернулся, а по дороге разлилось масло.

ДТП со скорой в Киеве. Фото: ИнформаторДТП со скорой в Киеве. Фото: Информатор

Сама авария случилась около 14:30 прямо возле ЖК "Чикаго". Отмечается, что у участников ДТП на месте, пациента "скорой" увезла другая "скорая", которая приехала экстренно на место. У водителя спецавто — незначительные ссадины, водитель легковушки отделался испугом.

Патрульные приехали к 15:15 на место аварии. К этому моменту к перекрестку уже съехались около 6 "скорых". На данный момент правоохранители занялись выяснением обстоятельств ДТП. Пока о серьезных жертвах информации нет.

Как сообщали Українські Новини, возле Шулявского моста в Киеве скорая помощь с больным ребенком протаранила Peugeot.

17 февраля на пересечении улиц Богатырской и Куреневской произошла авария с участием легкового автомобиля Peugeot 305 и машины скорой помощи. Водитель Peugeot не заметил красный сигнал светофора.

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