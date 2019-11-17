В Одессе "скорая" врезалась в дерево: пострадали четыре человека

ДТП со "скорой" в Одессе.

ДТП со "скорой" в Одессе.

После того, как в Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой", 4 человека были госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автомобиля скорой помощи в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля Mercedes не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, которая с проблесковыми маячками и звуковым сигналом совершала обгон автомобилей по встречной полосе.

Автомобиль скорой помощи совершил столкновение с деревом.

В результате ДТП водитель, фельдшер и 2 пассажира "скорой" получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 10 октября в центре Киева перевернулась "скорая" с пациентом. Участников ДТП на месте, пациента "скорой" увезла другая "скорая", которая приехала экстренно на место.

Ранее в Киеве возле Шулявского моста скорая помощь с больным ребенком протаранила Peugeot. Врачи экстренно доставляли ребенку в одну из городских больниц, а потому объезжали поток автомобилей по встречной полосе.

Кроме того, 17 февраля на пересечении улиц Богатырской и Куреневской произошла авария с участием легкового автомобиля Peugeot 305 и машины скорой помощи. Водитель Peugeot не заметил красный сигнал светофора.