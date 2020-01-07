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07 січня 2020, вівторок, 18:52 14
Силові структури 2020-01-07T20:15:02+02:00
Українські Новини
В ОБСЄ заявили, що Україна порушила "мінські домовленості": СЦКК заперечує

В ОБСЄ заявили, що Україна порушила "мінські домовленості": СЦКК заперечує

Надежда Комендантова
ЗРК, війна на Донбасі, СММ ОБСЄ, СЦКК, Мінські домовленості

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє про те, що затвердження Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) про порушення Україною "мінських домовленостей" про відведення військ є недостовірним.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

щоденних звітах від 4 і 6 січня 2020 командою СММ ОБСЄ продовжує надаватися недостовірна інформація про порушення українською стороною "мінських домовленостей щодо відведення озброєння, а саме зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса", - сказано в ньому.

Українська сторона інформує, що розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію "мінських угод" щодо відведення озброєння. Згідно з домовленостями, відводу підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети.

Про відвід зенітних ракетних комплексів в домовленостях не йшлося.

Українська сторона підкреслює, що поширення такої інформації суперечить принципами нейтральності та неупередженості при наданні інформації оборонного характеру.

Як повідомляли Українські Новини. 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

Тим часом, бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС 6 січня, 2 військових були поранені.

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